أعمال الشغب التي ظهرت خلال فترة الاحتجاجات الشعبية في بغداد وبعض والمحافظات الجنوبية لم تقتصر على حرق بعض الابنية الحكومية، بل وصلت الى الاعتداء بالضرب على رجال الامن، ومن بينهم محمد كاظم حسين المنتسب في وزارة الدفاع، اذ تم الاعتداء عليه من متظاهرين مندسين اثناء تأديته للواجب الامني في شارع الرشيد.
واثارت الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي استهجان المواطنين والمتظاهرين السلميين، وسط دعوات للحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم حرفها عن مسارها لتحقيق الاصلاحات من دون نزف مزيد من الدماء.
يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مندسون يعتدون على منتسب في وزارة الدفاع وحالته حرجة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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