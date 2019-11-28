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بالفيديو: مندسون يعتدون على منتسب في وزارة الدفاع وحالته حرجة جدا

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أعمال الشغب التي ظهرت خلال فترة الاحتجاجات الشعبية في بغداد وبعض والمحافظات الجنوبية لم تقتصر على حرق بعض الابنية الحكومية، بل وصلت الى الاعتداء بالضرب على رجال الامن، ومن بينهم محمد كاظم حسين المنتسب في وزارة الدفاع، اذ تم الاعتداء عليه من متظاهرين مندسين اثناء تأديته للواجب الامني في شارع الرشيد.
كسر بعظم الجمجة ونزيف داخلي فضلا عن كسور في اجزاء متعددة من جسده، ابرز الاصابات التي طالت حسين الذي لا يزال راقدا في العناية المركزة باحد مستشفيات بغداد.

واثارت الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي استهجان المواطنين والمتظاهرين السلميين، وسط دعوات للحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم حرفها عن مسارها لتحقيق الاصلاحات من دون نزف مزيد من الدماء.


يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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