بالفيديو: مندسون يعتدون على منتسب في وزارة الدفاع وحالته حرجة جدا

كسر بعظم الجمجة ونزيف داخلي فضلا عن كسور في اجزاء متعددة من جسده، ابرز الاصابات التي طالت حسين الذي لا يزال راقدا في العناية المركزة باحد مستشفيات بغداد.

واثارت الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي استهجان المواطنين والمتظاهرين السلميين، وسط دعوات للحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم حرفها عن مسارها لتحقيق الاصلاحات من دون نزف مزيد من الدماء.



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