بالفيديو: بعد هدوء نسبي... عودة التفجيرات الى العاصمة

بغداد والمحافظات الاخرى التي كانت تعيش هدوء ملحوظاً في نسبة التفجيرات بالسيارات والدراجات المفخخة والعبوات الناسفة من حدوث اي خروقات امنية لما يقارب عامين مضت، عاد لها التوتر وسط مخاوف من عودة العمليات الارهابية.مصدر امني في وزارة الداخلية اعلن إنّ عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية في حي البلديات شرقي بغداد، لافتاً إلى أن التفجير الثاني وقع في حي الشعب شمالي العاصمة من خلال دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب أحدى الأسواق. فيما اضاف ان دراجة نارية أخرى انفجرت في حي البياع جنوب غرب العاصمة مشيراً إلى أنّ "التفجيرات الثلاثة أسفرت عن مقتل واصابة اكثر من عشرة اشخاص .

حذرت جهات امنية في وقت سابق من عودة العمليات الارهابية الى بعض المحافظات، مستغلة الاوضاع الامنية في البلاد، خاصة حالة الاحتجاج الشعبي فيها، والتي ادت الى قطع عدد من الطرق واعلان العطل الرسمية في بعض تلك المحافظات الساخنة .

