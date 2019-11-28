انتشار امني مشدد ونصب نقاط تفتيش قرب الأسواق والتجمعات التجارية، اجراءات اتخذتها الجهات المختصة في عدد من مناطق العاصمة بعد سلسلة تفجيرات حصلت.
مصدر امني في وزارة الداخلية اعلن إنّ عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية في حي البلديات شرقي بغداد، لافتاً إلى أن التفجير الثاني وقع في حي الشعب شمالي العاصمة من خلال دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب أحدى الأسواق. فيما اضاف ان دراجة نارية أخرى انفجرت في حي البياع جنوب غرب العاصمة مشيراً إلى أنّ "التفجيرات الثلاثة أسفرت عن مقتل واصابة اكثر من عشرة اشخاص .
حذرت جهات امنية في وقت سابق من عودة العمليات الارهابية الى بعض المحافظات، مستغلة الاوضاع الامنية في البلاد، خاصة حالة الاحتجاج الشعبي فيها، والتي ادت الى قطع عدد من الطرق واعلان العطل الرسمية في بعض تلك المحافظات الساخنة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد هدوء نسبي... عودة التفجيرات الى العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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