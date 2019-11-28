ألمانيا تحذر من أفكار ماكرون بشأن الناتو: قد تفكك أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتسبب في انقسام بين الأوروبيين.

وقبل أيام من انعقاد قمة الحلف، نأى وزير الخارجية الألماني من خلال هذه التصريحات بنفسه مجددا عن الانتقاد الذي وجهه ماكرون للناتو مطلع الشهر الجاري.

وقال ماس، الخميس: "الألعاب الذهنية حول فصل الأمن الأمريكي والأوروبي تقلقني، ليس فقط فيما يتعلق بأمننا الخاص.. إنني أتخوف من أن تقسم صفوف أوروبا".

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وكان الرئيس الفرنسي قد قال إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.

وتابع: "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق"، معتبرا أن "ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف".

ويجتمع رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 29 دولة في لندن الأسبوع القادم بمناسبة ذكرى التأسيس الـ70.