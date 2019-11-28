- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2019/11/28 03:26 م بتوقيت أبوظبي
الخبير في مكافحة الإرهاب ويليام بالديت أثناء الجلسة
حذّر خبير بريطاني من الخطر الذي يشكله تنظيم "القاعدة" الإرهابي على الأمن العالمي، مؤكدا أنه يعيد بناء عملياته وشبكته في الخفاء.
وقارن الخبير في مكافحة الإرهاب وليام بالديت في جلسة نظمها نادي المراسلين الأجانب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، بين تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
وبدأ بالديت حديثه بتحليل التقارير الأخيرة التي تحدثت عن زوال "داعش" الإرهابي، لا سيما بعد مقتل قائده أبوبكر البغدادي مؤخرا في غارة أمريكية في شمال سوريا أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي مقارنته أوضح الخبير البريطاني أن "القاعدة" يسعى لتجنب الدعاية، ويعيد بناء عملياته وشبكته في الخفاء، مشيرا إلى عدد من أنشطة التنظيم السابقة في اليمن، والتي استخدامها لاستجماع قوته.
وأكد أن تنظيم القاعدة الإرهابي ما زال يمثل خطرا على الأمن العالمي في أماكن أخرى، على الرغم من العمليات العسكرية الناجحة ضده في اليمن التي أثرت بشكل كبير على قدرته.
وأشاد، في الوقت نفسه، بجهود دولة الإمارات ضمن قوات التحالف العربي في التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة باليمن، وما حققته على الصعيد العسكري والاجتماعي.
كما استعرض بالديت، الذي يعمل كمستشار ومنسق لبرنامج الوقاية من التطرف التابع لحكومة المملكة المتحدة، الأساليب المستخدمة من قبل "داعش" الإرهابي لاستقطاب المقاتلين الأجانب في بريطانيا، وأيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة، منوها بأن هذا الأمر يتطلب الوعي الدائم بالتهديدات المستمرة التي يشكلها.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير بريطاني يحذر من خطر الاستراتيجية "الخفية" لتنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.