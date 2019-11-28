خبير بريطاني يحذر من خطر الاستراتيجية "الخفية" لتنظيم القاعدة

حذّر خبير بريطاني من الخطر الذي يشكله تنظيم "القاعدة" الإرهابي على الأمن العالمي، مؤكدا أنه يعيد بناء عملياته وشبكته في الخفاء.



وقارن الخبير في مكافحة الإرهاب وليام بالديت في جلسة نظمها نادي المراسلين الأجانب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، بين تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وبدأ بالديت حديثه بتحليل التقارير الأخيرة التي تحدثت عن زوال "داعش" الإرهابي، لا سيما بعد مقتل قائده أبوبكر البغدادي مؤخرا في غارة أمريكية في شمال سوريا أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Advertisements

وفي مقارنته أوضح الخبير البريطاني أن "القاعدة" يسعى لتجنب الدعاية، ويعيد بناء عملياته وشبكته في الخفاء، مشيرا إلى عدد من أنشطة التنظيم السابقة في اليمن، والتي استخدامها لاستجماع قوته.

وأكد أن تنظيم القاعدة الإرهابي ما زال يمثل خطرا على الأمن العالمي في أماكن أخرى، على الرغم من العمليات العسكرية الناجحة ضده في اليمن التي أثرت بشكل كبير على قدرته.

وأشاد، في الوقت نفسه، بجهود دولة الإمارات ضمن قوات التحالف العربي في التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة باليمن، وما حققته على الصعيد العسكري والاجتماعي.



كما استعرض بالديت، الذي يعمل كمستشار ومنسق لبرنامج الوقاية من التطرف التابع لحكومة المملكة المتحدة، الأساليب المستخدمة من قبل "داعش" الإرهابي لاستقطاب المقاتلين الأجانب في بريطانيا، وأيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة، منوها بأن هذا الأمر يتطلب الوعي الدائم بالتهديدات المستمرة التي يشكلها.