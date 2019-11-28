محمد بن راشد ومحمد بن سلمان يبحثان تطوير العلاقات الأخوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصره في زعبيل، الخميس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بالعلاقات بين الإمارات والسعودية، ورحب بالأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.
وتطرق اللقاء إلى الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.
وأقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما لضيف الإمارات والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد وصل، الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
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