إريتريا تتهم قطر بتنفيذ مخطط تخريبي بعناصر "إخوانية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت إريتريا، الخميس، قطر بالسعي لمخطط تخريبي داخل البلاد وشرقي السودان من خلال تأجيج المواجهات العرقية في بورتسودان، باستخدام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان لها، إن قطر بعدما يأست من استخدام الأراضي السودانية كمرتع لانطلاق مخططها هذا العام، عمدت إلى وضع مخطط تخريبي يشتمل على 10 نقاط للتخريب وزرع الكراهية الدينية وزعزعة الأمن والاستقرار من خلال اغتيال الشخصيات المهمة بتدريب عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

ويشمل المخطط، بحسب البيان نفسه، إعادة توحيد قادة المعارضة السياسية الإريترية؛ وتنظيم عمل جمعياتهم وتقديم الدعم اللازم من خلال الجمعيات، وتحريض الشباب على الانخراط في أعمال تمرد ضد الحكومة، وإثارة المسلمين الإريتريين وتحريضهم ضد المواطنين من خلال غرس التطرف بين عناصر المعارضة.

كما أكد البيان أن المخطط يشمل أيضا زرع بذور الانقسام العرقي والكراهية بين الشعب الإريتري، والتحريض على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، وتدريب عناصر من "الإخوان" في السودان حول كيفية زرع الألغام الأرضية والكمائن واغتيال مسؤولين حكوميين بارزين؛ والقيام بضرب اقتصاد البلاد من خلال التخريب، وإطلاق وتكثيف الدعاية العدائية وتشويه سمعة البلاد من خلال نشر مقاطع عن انتهاكات لحقوق الانسان.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال عام تتهم فيها الحكومة الإريترية رسميا قطر، بالضلوع في "مخططات تخريبية" تستهدف إريتريا ودول القرن الأفريقي بعد اتهام سابق في أبريل/نيسان من العام الجاري.