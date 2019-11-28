تركيا تنتزع بيانات 83 معارضا من محامي سفارة ألمانيا المعتقل

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العين الإخبارية - برلين- حسام حسنالخميس 2019/11/28 02:47 م بتوقيت أبوظبي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قال تقرير ألماني يستند لبيانات رسمية إن تركيا انتزعت بيانات 83 طالب لجوء من المعارضين الأتراك على الأقل، بعد اعتقالها محامي سفارة برلين في أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي"؛ فإن الحكومة الألمانية قدمت تقريرا للجنة الأمن الداخلي بالبرلمان الألماني خلال الأيام الماضية، حول مصير المعلومات الحساسة التي يملكها المحامي التركي المعتقل.
وذكر التقرير أن "السلطات التركية انتزعت منه على أقل تقدير بيانات 83 طالب لجوء تركيا من معارضي نظام رجب طيب أردوغان، نتيجة استجوابها للمحامي يلماز س".
وتابع التقرير أن "المحامي لا يزال يملك معلومات عن 283 طالب لجوء آخرين؛ ما يعني أن بياناتهم معرضة للخطر في ظل وجوده في قبضة الأمن التركي".
وأمس، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن "الدبلوماسيين الألمان يعتبرون اعتقال المحامي التركي إهانة دبلوماسية لبرلين"، مضيفة أن "الخطوة تعمق الأزمة في العلاقات بين البلدين".
والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الألمانية أن يلماز معتقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، دون أن توضح أسباب الاعتقال.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية بينها مجلة "دير شبيجل"، أن المحامي التركي الذي يملك معلومات عن طالبي لجوء أتراك، متهم بـ"التجسس".
ويملك المحامي المعتقل ملفات تخص معارضين بينهم العديد من أعضاء المنتمين لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بتدبير الانقلاب المزعوم، قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الفترة الماضية.
ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز 2016، لجأ الآلاف من المعارضين الأتراك إلى ألمانيا هربا من قمع النظام التركي.
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