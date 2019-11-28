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فيتنام تقضى بإعدام 11 شخصا لإدانتهم بتهريب نصف طن من الهيروين

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صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن محكمة بشمال فيتنام قضت بإعدام 11 شخصا لإدانتهم بتهريب 561 كيلوجراما من الهيروين من فيتنام إلى الصين.

وأفادت صحيفة فن اكسبريس بأن في فان ثي / 48 عاما/ زعيم عصابة التهريب كان ضمن من صدر حكم بإعدامهم، ويعتقد أن له صلة بعصابات تهريب في الصين. وكان قد جرى إلقاء القبض عليه العام الماضي عندما كان يحاول الفرار إلى لاوس.

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ويشكل المدانون جزءا من عصابة تهريب مسؤولة عن تهريب مخدرات من فيتنام إلى الصين.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي تقرها فيتنام ، إلا أن تهريب المخدرات مازال منتشرا في فيتنام. وكانت محكمة بمدينة هو شي مينه قد قضت في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر الماضي بإعدام ثمانية أشخاص لإدانتهم بتهريب المخدرات.

 

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