انت الان تتابع الشرطة التركية تحتجز 5 فيما يتصل بقتل إيراني في اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قالت الشرطة التركية اليوم الخميس إنها احتجزت خمسة أشخاص فيما يتصل بقتل مواطن إيراني ذكرت وسائل إعلام تركية أنه معارض للحكومة الإيرانية.

ولقي الإيراني مسعود مولوي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من سيارة في حي شيشلي بوسط اسطنبول في 14 نوفمبر تشرين الثاني. وذكرت قناة خبر ترك أن مولوي كان موظفا سابقا بالمخابرات الإيرانية قبل أن يصبح معارضا.

وقالت الشرطة إنها احتجزت الخمسة أمس ومن بينهم الشخص الذي يُعتقد أنه من أطلق الرصاص. ويُشتبه في أن الأربعة الآخرين ساعدوه على الحصول على السلاح المستخدم والاختباء.