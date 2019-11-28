شكرا لقرائتكم وصول 128 أسيراً حوثياً ممن أفرج عنهم التحالف لمطار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بوصول 128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف إلى مطار صنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.

كما أوضح في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية".

بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي.

وكتب محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثيين على "تويتر": "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء".