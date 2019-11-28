اشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني الى انها متفاجئة من اضراب محطات الوقود الذي جاء على ابواب مناقصة استيراد البنزين من قبل الدولة، وناشدت اصحاب المحطات التراجع عن الاضراب وعدم تحميل المواطن اللبناني المزيد من الاعباء.
واعلنت بستاني في تصريح تلفزيوني، انه بحال نجاح الدولة بمناقصة البنزين الاثنين المقبل، البنزين سيصل بين 10 الى 15 يوم ويتم بيعه كما يتم بيع المازوت من قبل الدولة بالليرة اللبنانية، واوضحت ان هناك محطات وقود مستعدة ان تشتري من الدولة البنزين.
واكدت ان المحطات يستطيعون في هذه الفترة تخفيض القليل من ارباحهم الى حين الخروج من الازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: بعد نجاح مناقصة الاثنين الدولة ستسورد البنزين خلال 10 ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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