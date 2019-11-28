ذكرت معلومات قناة الـ"OTV" أنّ "اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ مع المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​​سمير الخطيب​ مساء أمس في "​بيت الوسط​" لم يحدث خرقًا إيجابيًّا"، لافتةً إلى أنّ "لا توافق بعد على اسم معيّن ل​رئاسة الحكومة​، والأنظار تتّجه إلى بداية الأسبوع المقبل، والأرجح ألّا استشارات نيابية هذا الأسبوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: اجتماع الحريري- الخطيب أمس لم يحدث خرقا إيجابيا والأرجح ألا استشارات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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