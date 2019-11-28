أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التوصل الاجتماعي، أن "قانون الحصانة يشرع ​الفساد​ ويكبل ​القضاء​ ويقوّض العدالة. ونناشد ​مجلس النواب​ بأن يكون إلغاء قانون الحصانة في جدول أولوياته وليكون القضاء العادل ملجأ لكل اللبنانيين بدون استثناء. الإصلاح الحقيقي يبدأ بمساءلة الجميع ومحاسبة المذنب. وليكن ​العدل​ سلطان الملك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لإلغاء قانون الحصانة الذي يشرع الفساد ويكبل القضاء ويقوّض العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.