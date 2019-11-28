بري دعا اللجان النيابية المشتركة للانعقاد يوم الاربعاء 4 كانون اول

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة نعقد يوم الاربعاء 4 كانون اول لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل احكام ​قانون الضمان​ الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ودرس اعادة القانون الرامي الى ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​ وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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