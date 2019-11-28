إرجاء إستجواب تحسين الخياط وصحافيين في دعوى بري ضدهم

أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي ​عماد قبلان​ موعد جلسة استجواب المدعى عليهم رئيس مجلس ​تلفزيون الجديد​ تحسين الخياط ومديرة ​الأخبار​ في المحطة ​مريم البسام​ والصحافيين: آدم شمس الدين ورواند أبو خزام الى يوم الخميس الواقع في 5/ 12/ 2019 بعد ان تمنعوا عن الحضور اليوم لعذر غير قانوني.

وكان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قد تقدم بالشكوى، بواسطة وكيله المحامي الدكتور ​علي رحال​، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونشر أخبار كاذبة.

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