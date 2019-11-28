سلام استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان

استقبل رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ اليوم سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ وتناول معه آخر التطورات في لبنانوالمنطقة.

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