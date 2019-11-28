الرئيس عون: الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين"، مشيرًا الى أن "الدعم العربي للبنان يجب ان يُترجم في خطوات عملية بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".
من جهة أخرى أبرق الرئيس عون الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا بضحايا حادث التصادم بين طائرتين عسكريتين في مالي والذي اودى بحياة 13 ضابطا فرنسيا.
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