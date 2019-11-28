الرئيس عون: الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة

أكّد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من ​الأزمة​ على نحو يحقق مصلحة ال​لبنان​يين"، مشيرًا الى أن "الدعم العربي للبنان يجب ان يُترجم في خطوات عملية بالنسبة الى المساعدات لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتردي".

من جهة أخرى أبرق الرئيس عون الى نظيره الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ معزيا بضحايا حادث التصادم بين طائرتين عسكريتين في مالي والذي اودى بحياة 13 ضابطا فرنسيا.