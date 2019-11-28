أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "من بعد ما شفنا انو البلد منهوب وما في حرامي والمشتبه بهم بيسغربو ليش زجو باسماؤهم بالتحقيق ومن بعد ما طار ​الدولار​ و​المصارف​ والصيارفة بيتلاعبو بالناس ومن بعد القتل والدم والتهجير وتبييض الأموال والموازنات والتزوير والمناقصات ومن بعد ما شفنا قصور وثروات هيدا الحمار سرقنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: هيدا الحمار سرقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.