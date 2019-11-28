النشرة: القاء القبض على سوري في بلدة معركة متلبسا بجرم السرقة

افاد مراسل "​الخليج 365​" انه "تم القاء القبض على سوري في ​بلدة معركة​ في حي الترمسة يقوم ب​عملية سرقة​ لمنزل المواطن ح. م وقد اعترف بسرقة قوارير غاز و ثياب شتوية وغيرها بالاضافة الى اقتنائه ​دراجة نارية​ مسروقة وقد تم تسليمه الى ​مخابرات الجيش​ التي اتخذت الاجراءات المناسبة في حقه".



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