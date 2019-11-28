الإدعاء على موظف في الطاقة بجرم هدر المال العام

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ على موظف في ​وزارة الطاقة والمياه​ بجرم إعطاء إفادة كاذبة لإستثمار مقلع ومحفار خلافا للأصول وهدر المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، وذلك بناء على اخبار مقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

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