زكي من عين التينة: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تحل رغم صعوبتها

أكد الأمين العام المساعد ل​جامعة الدول العربية​ السفير ​حسام زكي​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ انه "استمعت من بري الى تقديره لتحرك ​الجامعة العربية​ والى تقييمه للوضع"، مشيرا الى ان "مسألة ​تشكيل الحكومة​ على صعوبتها لا بد ان تحل لانها اساسية ل​لبنان​ لكي يتفادى اي اثار سلبية على وضعه الاقتصادي وعلى وضع السلم الاهلي فيه".

وشدد على ان "الجامعة العربية حاضرة لاي تحرك يمكن ان يساعد اللبنانيين في هذا الوضع المأزوم".

