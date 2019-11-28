أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة انه "استمعت من بري الى تقديره لتحرك الجامعة العربية والى تقييمه للوضع"، مشيرا الى ان "مسألة تشكيل الحكومة على صعوبتها لا بد ان تحل لانها اساسية للبنان لكي يتفادى اي اثار سلبية على وضعه الاقتصادي وعلى وضع السلم الاهلي فيه".
وشدد على ان "الجامعة العربية حاضرة لاي تحرك يمكن ان يساعد اللبنانيين في هذا الوضع المأزوم".
كانت هذه تفاصيل خبر زكي من عين التينة: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تحل رغم صعوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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