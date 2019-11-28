خارجية تركيا: الاتفاق البحري مع ليبيا يهدف لحماية حقوقنا

لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى أن "الاتفاق البحري مع ​ليبيا​ يهدف لحماية حقوق تركيا وفقًا للقانون الدولي". وشدد على أنه "على الناتو التحرك لإزالة مخاوف جميع الحلفاء، وفي هذا الصدد ، ما هو مطلوب لمنطقة البلطيق يجب أن يطلب لنا أيضاً".

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