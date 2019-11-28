الصليب الأحمر الدولي سينقل 128 محتجزا "حوثيا" من السعودية إلى اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "أنّها ستنقل اليوم 128 محتجزًا يمنيًّا من السعودية إلى صنعاء".
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نرحّب بهذه المبادرة ويسرّنا أن يتمّ مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات الّتي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".
وكان قد أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)" بقيادة السعودية، يوم الثلثاء نيّته إطلاق سراح 200 أسير من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والسماح بسفر مرضى من صنعاء، في خطوة تدعم التحرّكات القائمة لإنهاء النزاع في اليمن.
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