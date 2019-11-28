سلطات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين لم تحدد طبيعتهما سقطتا ببحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، أنّ "​كوريا الشمالية​ أطلقت قذيفتين لم تُحدَّد طبيعتهما شرقًا من إقليم هامغيونغ الجنوبي، سقطتا في بحر ​اليابان​"، المعروف أيضًا باسم البحر الشرقي.

يأتي إطلاق القذيفتين تزامُنًا مع عطلة ​عيد الشكر​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​، وقبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة ل​صاروخ باليستي​ عابر للقارات من نوع "هواسونغ-15".

وتندرج عمليّة الإطلاق الأخيرة هذه في إطار سلسلة تجارب الأسلحة الّتي أجرتها ​بيونغ يانغ​ بعد اختبار نظام رئيسي لإطلاق "صواريخ متعدّدة" الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب قرارات ​مجلس الأمن الدولي​.