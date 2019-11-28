سلطات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين لم تحدد طبيعتهما سقطتا ببحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، أنّ "كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين لم تُحدَّد طبيعتهما شرقًا من إقليم هامغيونغ الجنوبي، سقطتا في بحر اليابان"، المعروف أيضًا باسم البحر الشرقي.
يأتي إطلاق القذيفتين تزامُنًا مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية، وقبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ-15".
وتندرج عمليّة الإطلاق الأخيرة هذه في إطار سلسلة تجارب الأسلحة الّتي أجرتها بيونغ يانغ بعد اختبار نظام رئيسي لإطلاق "صواريخ متعدّدة" الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
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