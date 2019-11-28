"هيومن رايتس": نتهم إيران بالتستر المتعمد على أعداد قتلى الاحتجاجات

أكّدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" أنها "تتهم السلطات ال​إيران​ية بالتستر المتعمد على أعداد القتلى والمعتقلين خلال ​الاحتجاجات​ التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الحالي"، داعية إياها إلى "الإعلان فورًا عن عدد الوفيات والتوقيفات و​حالات​ الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".

وأوضحت المنظمة أن "​السلطات الإيرانية​ رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت".

وكشفت عن أن "جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك ​منظمة العفو الدولية​، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات".

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واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني الحالي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار ​الوقود​ بنسب يصل أقصاها إلى 300%.

ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات، مع نشر ​قوات الأمن​ لكبح جماح ​التظاهرات​ التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات ​المصارف​ و​محطات الوقود​ ومراكز ​الشرطة​.

وهددت ​الخارجية الأميركية​ بفرض ​عقوبات​ جديدة ضد ​طهران​، بسبب ما وصفته بـ"حملة القمع العنيفة التي قام بها النظام ضد المتظاهرين في إيران".

