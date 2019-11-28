أردوغان: المنتجات الحلال أصبحت رغبة لكافة الدول الإسلامية

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة له في قمة "حلال" الدولية ب​إسطنبول​ بمشاركة 70 دولة، "أننا ساهمنا في اتخاذ العالم ​الإسلام​ي موقفًا مشتركًا ضد الهجمات التي تستهدف مقدسات المسلمين"، مشيرًا الى أن "مبدأ الشورى في الإسلام مهم لإيجاد حلول لقضايا العصر من منظور ديني وإنساني".

واعتبر أردوغان أن "المنتجات الحلال أصبحت رغبة لكافة الدول الإسلامية، لذا ف​العالم الإسلامي​ بحاجة لتوسيع أسواقه من خلال التطوير والعمل الدؤوب"، معربًا عن أمله في أن "تحقق القمة ما قامت لأجله، ليصل العالم الإسلامي الى ​الاقتصاد​ الحلال".