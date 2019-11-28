شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب الرئيس السيسى للبرلمان بترشيح محافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التى عقدت اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، قراءة مقرر الجلسة علوم حميدة، نص كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بترشيح محافظ البنك المركزى، الذى ورد إلى رئيس المجلس مساء الاثنين.

وإلى نص الكلمة:

السيد الدكتور على بعد العال رئيس مجلس النواب

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تحية طيبة وبعد،،

يطيب لى، تنفيذا لمقتضايات المادة (216) من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وفى ضوء ما أوردته المادة (215) من الدستور من أن البنك المركزى المصرى، يعد أحد تلك الأجهزة، يطيب إخطار مجلس النواب الموقر بترشيحنا طارق حسن عامر للتجديد له فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات وفقا لما تقضى به المادة 216 من الدستور اعتباراً من 27 نوفمبر 2019، والله ولى التوفيق.