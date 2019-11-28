رفع الجلسة الطارئة للبرلمان بعد الموافقة على ترشيح عامر محافظا للبنك المركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم، بعد موافقة المجلس بأغلبية أعضائه على ترشيح رئيس الجمهورية لطارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة أربع سنوات. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون".

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