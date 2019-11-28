شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نأمل استكمال طارق عامر مسيرته الناجحة لتحسين الوضع الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أمله فى أن يستكمل طارق عامر محافظ البنك المركزي، مسيرته السابقة الناجحة، لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الخميس، على ترشيح رئيس الجمهورية لطارق عامر محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2019، وقد أعلن الدكتور علي عبد العال، توافر الأغلبية المتطلبة فى هذا الشأن، وهى أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.

ونصت المادة 215 من الدستور على أنه تعد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.