شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الطارئة للبرلمان لإقرار تعيين محافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، للنظر فى ترشيح رئيس الجمهورية من يشغل منصب محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات.

وكان المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، صرح أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر فى كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزى، الذى ورد إلى رئيس المجلس مساء الاثنين.

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وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وتأتى دعوة الدكتور على عبد العال لجلسة طارئة عملا بنص المادة 277 من اللائحة الداخلية التى اعطت لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.