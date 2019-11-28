شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تبحث أسباب عدم استغلال فندق شبرد.. وتوصى بمراجعة معايير تحديد الطراز المعمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن.

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وأوضح حمودة، أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير، قائلا: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة إستخدام هذا المصطلح".

ومن ناحيته، لفت النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير المبنى واستغلاله، مضيفا: "إلا أنها توقفت، ونريد أن نعلم لماذا توقفت تلك العروض، وما هى العروض التى تم تقديمها، وما هى أسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى تم تقديمها".

وأوضح صدقى أن الحفاظ على الطراز المعمارى المميز لمبنى فندق شبرد لا يعوق تطويره، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم التطوير من داخل المبنى والإبقاء على الواجهة الخارجية للمبنى كما هو، مشيرا إلى أن ذلك يتم فى دول أوروبية وأجنبية.