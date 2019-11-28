شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ونظيره المجرى يبحثان التعاون المشترك.. ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر. Advertisements وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلي عدد من القضايا الاقليمية والدولية. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية بعد قليل.

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