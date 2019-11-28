شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون يقضى بالحبس 3 سنوات للمعتدين على الأطباء داخل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التعدى على الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم، مؤكدا، أن التشريع ينص على اعتبار التعدى على الطيب تعدى على المنشأة الطبية والطبيب معا.

وقال مرشد، إن المشروع يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات إذا تسبب الاعتداء فى حدوث إصابات خطيرة لأى من العاملين داخل المستشفيات وفى مقدمتهم الأطباء.

ورفض عبد العزيز، توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بالمشاجرة، مطالبا، تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سيحد من التعدى على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية الى ظاهرة وأصبح هناك حالات كبيرة من التعدى على الأطباء.