شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان: موقف أبو الغيط من المستوطنات الإسرائيلية مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لـجامعة الدول العربية، له موقف واضح وحاسم بشأن المستوطنات الإسرائيلية والموقف الأمريكى منها، وتأكيده أن إعلان وزير الخارجية الأمريكى بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدوليّ مرفوض شكلا وموضوعا.

ووجه " أباظة " التحية للسفير أحمد أبو الغيط على تصريحاته التى أكد فيها أن هذا الإعلان يعد تحولاً مؤسفاً فى الموقف الأمريكى، مشككا فى أن الإدارة الأمريكية الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل حق قدرها، وأن هذا الإعلان لا يُغير شيئاً من وضعية المستوطنات بوصفها كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية، وأن القانون الدولى بصيغة المجتمع الدولى كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها.

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وتابع: "الاحتلال الإسرائيلى يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع والاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية، وعار على من يمارسه أو يُقر به، معلنا، تأييده التام والمطلق لتأكيد السفير أحمد أبو الغيط أن ما يُثير الانزعاج حقاً فى شأن هذا الإعلان هو تأثيره السلبى على أى أفق لتحقيق السلام فى المستقبل، وتأكيده أن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال، وأن تبعات الإعلان الأمريكى تتجاوز حتى الدور الأمريكى فى الشرق الأوسط أو فى عملية السلام، لأن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنسانى الدولى – وبالذات فى اتفاقية جنيف الرابعة – والذى يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضى الواقعة تحت احتلالها.