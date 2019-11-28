رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بدون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال رئيس المجر يانوش أدير، إن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر.

وقال رئيس المجر -في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الخميس-إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.

ووجه رئيس المجر الشكر إلى الرئيس السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددًا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة.

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وأشار إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس السيسي يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقى مع الرئيس السيسي عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقال رئيس المجر إنه والرئيس السيسي اتفقا على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة ومن بينها معالجة المياه، منوهًا إلى أن بودابست استضافت مؤخرًا منتدى للمياه بمشاركة مصر.

وأضاف أن القرن الحادي والعشرين هو "قرن المياه" على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنه "قرن النفط"، لافتًا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.

وأشار إلى وجود نية صادقة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، مضيفًا إلى أن المصريين يعرفون المجر جيدًا التي صدرت قطارات إلى مصر في الماضي أُطلق عليها "القطارات المجرية".

وأكد رئيس المجر أن الرئيس السيسي أبدى انفتاحًا تجاه تعزيز التعاون مع المجر في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لدى قيادتي البلدين لدفع التعاون في كافة المجالات والذي يحقق مصلحة مشتركة.

وأضاف أن الظروف السياسية مواتية بشكل كامل لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، مبديًا إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.