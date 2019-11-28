التنمية المحلية: دورة تدريبية لـ70 شخصًا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعن مركز التنمية المحلية بسقارة، عن تنظيم دورة إعداد مدربين (TOT) لـ70 من المرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختيار تحديد مستوى إعداد المدربين الذي عقده مركز سقارة شهر أغسطس الماضي، وذلك الأسبوع القادم.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن الدورة تستمر لمدة 3 أسابيع وتهدف إلى رفع مهارات المدربين ليكونوا قادرين على الإدارة الجيدة للجلسات التدربيبة وأن تكون لديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي بالكامل وأن تكون لديه مهارات العرض والتقييم للبرنامج التدريبي وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وتطوير المهارات الشخصية والعلمية لدى المدربين للوصول على صعيد عمله المهني إلى مرحلة الاحتراف والاستفادة منه في تنفيذ دورات للعاملين بالمحليات في المحافظات.

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كما ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم 3 دورات جديدة (تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي للمديرين والعاملين بمركز المعلومات - تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظات - دورة جديدة للغة الإنجليزية)، ويستفيد من هذه الدورات 120 متدربًا من جميع المحافظات.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 12 من الخطة التدريبية للعام الحالي وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ108 متدربين من جميع المحافظات، حيث نفذ مركز سقارة 3 دورات هي (تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية - تنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات - دورة اللغة الانجليزية).

وأكد المتدربون، خلال حفل الختام، استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التنمية المحلية وتبادل الخبرات مع باقي المتدربين، مشددين على أنهم سيعملون على رفع معدل الآداء في أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقًا لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.