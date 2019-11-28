معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" يختمم فعالياته بوزارة المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

اختتم معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" بوزارة المالية، اليوم الخميس، فعالياته، والذي شهد إقبالا كبيرا من العاملين، حيث تُجَّسد المنتجات المعروضة التراث المصري العريق ببساطة جذابة، وتتمتع بجودة عالية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن المنتجات المعروضة بالمعرض، تشير إلى أن المشروعات الصغيرة قطاع واعد سوف يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تبذله الدولة من جهود لتحفيز الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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وقال العارضون إنهم يحرصون على المشاركة فى المعرض بوزارة المالية؛ حيث يوفر لهم نافذة جيدة مجانًا لتسويق منتجاتهم التراثية التي يقدمونها في ثوب عصري وبأسعار تنافسية، معربين عن أملهم في تنظيم هذه المعارض بشكل دوري في مختلف الوزارات؛ بما يُسهم في ترويج معروضاتهم، وفقا للبيان.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية نظمت معرض "التراث المصري والحرف اليدوية"، تحت رعاية محمد معيط وزير المالية، خلال الفترة من 24 إلى 28 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وقالت جيهان إبراهيم، إحدى العارضات: "أقيم في جنوب سيناء، وأشارك في هذا المعرض للمرة الحادية عشرة، حيث يُوفر منفذًا مجانًا لعرض منتجاتنا"، مشيرة إلى أنها شاركت من قبل في معارض خارجية بإيطاليا والبحرين والعراق والكويت، ولاقت منتجاتها رواجًا كبيرًا خاصة المشغولات اليدوية، وزيت الزيتون، والعسل.