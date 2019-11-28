"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لمعالجة مياه الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ATB Water" الألمانية للتعاون في مجال تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم الى التعاون المشترك في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا (SBR) التي تعتمد على المعالجة البيولوجية ، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في شركاتها ووحداتها التابعة لصالح تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وفي ضوء سعي الوزارة إلى تبادل الخبرات بين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات داخل شركاتها ووحداتها .

من جانبه أكد Markus Baumann مدير عام شركة "ATB Water" الألمانية على أن المياه المعاد تدويرها بنظام (SBR) يمكن الاستفادة منها في العديد من الاستخدامات، مضيفاً أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية والتي تتم فيها خطوات المعالجة في خزانات منفصلة أما بطريقة (SBR) فإن جميع الخطوات تتم بطريقة متتابعة في نفس الخزان مما يجعلها أحد الخيارات الاقتصادية والفعالة في عملية المعالجة.

وأوضح أنه تم إنشاء شركة "ATB Water" منذ عام 1999 وهي متخصصة في إنشاء وتسويق محطات معالجة مياه الصرف الصحي البيولوجية وكذا محطات معالجة مياه الصرف الصحي صغيرة الحجم وملحقاتها من قطع غيار وخدمات الصيانة والتطوير ، وقامت ببيع (95) ألف محطة/وحدة معالجة مياه على مستوى العالم، مشيراً إلى اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وخبرتها في مجال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال عدد من شركاتها التابعة وعلى رأسها شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي).