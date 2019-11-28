عصابة "الجزار وعجوة".. تفاصيل سقوط أخطر تشكيل لتجارة الهيروين بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في واحدة من أكبر الضربات الأمنية لمروجي الكيف، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمسحوق الهيروين.

معلومات سرية وردت لضباط وحدة مباحث الوراق بقيادة الرائد هاني مندور بأن 3 أشخاص بينهم شقيقان كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج الهيروين.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، فريق بحث ترأسه العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع وبمشاركة المقدم أمثل حرحش.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيبان كريم عبد الرازق وطاهر صالح، معاونا مباحث الوراق، توصلت إلى أن المتهمين الثلاثة يتخذون دائرة القسم نقطة انطلاق لتوزيع المخدرات على عملائهم، وأنهم شرعوا مؤخرا في توزيع تذاكر الهيروين بمناطق متفرقة بعيدا عن نطاق سكنهم.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد هاني مندور ومعاوناه النقيب كريم عبد الرازق والنقيب طاهر صالح من ضبط المتهمين الثلاثة في كمين أعد لهم، وذلك في أثناء استقلالهم سيارة.

بتفتيش المتهمين والسيارة، عُثر بحوزتهم على 4 أسطوانات هيروين و2 كيس بداخلهما نفس المخدر بإجمالي وزن 1.5 كجم، و3 ميزان حساس، و4 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر زعيم التشكيل "أحمد الجزار" 50 سنة، بتكوينه تشكل عصابي بالاشتراك مع "محمود عجوة" وشقيقه "أحمد"، تخصص في ترويح المخدرات وتحديدا الهيروين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.