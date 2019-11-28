قذيفة كورية شمالية مجهولة تثير الرعب لدى الجيران

أعلنت كوريا الجنوبية عن إطلاق جارتها الشمالية، اليوم الخميس، قذيفة مجهولة الهوية.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان لها أن القذيفة أطلقت من منطقة يونبو الواقعة في محافظة هامغيونغ الجنوبية شرقي كوريا الشمالية، وسقطت في البحر قبالةالسواحل الشمالية للبلاد.
وأكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي يتابع الوضع تحسبا لعمليات إطلاق جديدة، ويجري تحليلا دقيقا للقذيفة، حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
ويعد ذلك الإطلاق الـ13 الذي نفذته كوريا الشماليةمنذ مطلع العام الجاري، ويأتي بعد 28 يوما من إطلاق بيونغ يانغ قذيفتين من راجمات صواريخ باتجاه بحر الشرق.
ولا يزال التوتر قائما في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية وصول المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، وتعليق كوريا الشمالية بالكامل تقريبا تعاونها مع جارتها الجنوبية.
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