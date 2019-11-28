وزير الطاقة الروسي عن مستقبل اتفاق أوبك: لا يزال طي الكتمان

تكتم وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن موقف روسيا فيما يخص مستقبل اتفاق أوبك، وذلك قبل اجتماع مرتقب للمشاركين في الاتفاق الأسبوع المقبل في فيينا، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

قال نوفاك، للصحفيين ردًا على سؤال بشأن موقف روسيا من أوبك، إنه "لا يزال طي الكتمان"، وفقًا لما نقلته وكالة "إنترفاكس".

تأتي تصريحات الوزير الروسي قبل اجتماع مرتقب لدول أوبك، الاتفاق الذي يضم منتجين

من داخل وخارج منظمة أوبك، حيث تعتزم الدول المشاركة في الاتفاق الأسبوع القادم مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وأشارت بعص المصادر أن دول أوبك ستبحث تعميق التخفيضات.

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من جهتها قالت "لوك أويل"، أكبر شركة طاقة خاصة في روسيا، إن كبرى شركات النفط الروسية اتفقت مع وزارة الطاقة الروسية حول الإبقاء على تخفيضات

الإنتاج في إطار أوبك كما هي الآن، على أن تعود إلى هذه المسألة في نهاية مارس 2020، موعد انتهاء الاتفاق.

وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق أوبك، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من المعروض ودعم الأسعار.

وفي إطار التحالف، تخفض الدول النفطية المشاركة إنتاجها من الخام بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى أكتوبر 2018، وستنتهي التخفيضات في نهاية مارس 2020، ويتعين على الدول الأعضاء قبل ذلك الموعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق، أو وقف العمل بالتخفيضات.