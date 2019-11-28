شرطة دبي قد تضم شاحنة تسلا المثيرة للجدل إلى أسطول سياراتها

نشر حساب شرطة دبي على تويتر تغريدة تقدم تلميحًا مثيرًا لاحتمال انضمام شاحنة "سايبرتراك" من طراز تسلا، التي كُشف النقاب عنها أخيرًا، إلى أسطولها، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

يضم أسطول سيارات شرطة دبي، الإمارات، علامات تجارية فاخرة من بينها أستون مارتن وبنتلي

وبورش وغيرها.

انتشرت صورة "سايبرتراك" المزينة بشارة وألوان شرطة دبي، على "تويتر" وحققت جدلًا واسعصًا، في تلميح مسبق لاحتمال انضمامها إلى الأسطول الفاخر.

كشف إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، النقاب عن شاحنة "سايبرتراك" المثيرة

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للجدل بتصميمها الغريب، الأسبوع الماضي في Hawthorne، كاليفورنيا.

وكشفت مشاركات موسك على "توتير" أن طلبات شراء الشاحنة الكهربائية ذات التصميم الصارخ، تتدفق بشكل متواتر على ما يبدو، وتجاوزت 200 ألف طلب إلى الآن.

ومن المتوقع أن تدخل النسخة أحادية وثنائية المحرك للشاحنة في الإنتاج بحلول عام 2021، مع إطلاق نسخة ثلاثية المحرك في أواخر عام 2022.