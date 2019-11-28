محمد بن زايد: التعاون مع السعودية نموذج عربي فريد

ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته أبوظبي.

يأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريًا، حيث شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية الاجتماع بالأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "أخي وصديقي العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. يسعدني أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات وأحيي من خلال شخصكم الكريم الشعب السعودي الشقيق".

وأضاف محمد بن زايد:"لعل أفضل ما أبدأ به الحديث عن

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو كلام والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عندما سئل عن السعودية، فقال دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر فيما بيننا".

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وأكد ولي عهد أبوظبي أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، وهدفا لجعلها أكثر قوة وصلابة وبناء مستقبل مشرق للبلدين .

وقال إن الإنجازات والنتائج الإيجابية

الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مشيرا إلى أن المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، حيث يوجد اليوم 20 مجالا تنمويا مشتركا في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.

وأضاف ولي عهد أبوظبي: "اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا، ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معا من أكبر 10 اقتصادات في العالم، كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حاليًا 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالميا، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالميًا، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر 10 أسواق مالية عالميًا".

وأكد محمد بن زايد أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي العربي، ويضع البلدين في مكانة مميزة على خارطة التحالفات العالمية.