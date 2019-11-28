شاهد.. تركي آل شيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدد زوار موسم الرياض الترفيهي، بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه.

كتب آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع

التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

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يعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون

زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض، في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، متضمنًا عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.