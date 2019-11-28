شهيد فلسطيني بالخليل وهدم منازل واعتقالات بالضفة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب نجله بجراح وصفت بالمتوسطة، إثر صدمه بجرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فرش الهوا بالخليل فجر اليوم. وقالت مصادر محلية فلسطينية إنه تم نقل جثمان الشهيد 56 عاما وابنه المصاب 29 للمستشفى. من جهة أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت كاحل بالخليل فجر اليوم بمرافقة الجرافات الثقيلة وهدمت 4 منازل للمواطنين في البلدة. Advertisements كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم 5 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بعد عمليات دهم وتفتيش تخللتها مواجهات في بعض المناطق. اقرأ أيضاً... إسرائيل تهدم منزلاً فلسطينياً قرب القدس واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عقب اقتحامها منزل عائلة فلسطينية في المخيم وتحطيم محتوياته.

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