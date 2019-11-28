كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين في البحر الشرقي اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، للأنباء أنه جرى إطلاق المقذوفين من مناطق يونبو بإقليم هامجيونج الواقع بشرق جنوب كوريا الشمالية إلى المياه قبالة الساحل الشرقي. ولم ترد المزيد من التفاصيل حول نوعية المقذوفات.
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان، " جيشنا يقوم بمراقبة الوضع في حال حدوث مزيد من عمليات إطلاق المقذوفات ويستمر في وضع التأهب".
ويشار إلى أن هذه المرة الـ13 هذا العام التي تجري فيها كوريا الشمالية مثل هذه الاختبارات.
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