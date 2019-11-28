الاحتلال يسرع ببناء 176 وحدة استيطانية بجبل المكبر في القدس

شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة والتي كانت قد صادقت عليها في أكتوبر عام 2017.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حالياً 96 وحدة ستتحول "نوف تسيون" إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت منظمات غير حكومية إسرائيلية بأنه مع إتمام مراحل البناء المخططة في "نوف تسيون"سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية وسيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل ما تبقى من أراضي المقدسيين.