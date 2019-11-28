في خضم صراعه مع الديمقراطيين.. ترامب ينشر صورة له بجسد عاري وقفازين

حصدت صورة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات آلاف التعليقات، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعدما عرض على جمهوره في صفحته على موقع التواصل فيسبوك، صورة مركبة له في شكل ملاكم مفتول العضلات.



ويظهر ترامب في الصورة (التي يبدو أنها صُممت على برنامج فوتوشوب) بشكل ملاكم عاري الصدر، ويرتدي قفازين وحزام الفوز، وكأنه بطل منتصر بعد مباراة ملاكمة.



والصورة التي نشرها ترامب تعود في أصلها إلى جسد الممثل الأمريكي المشهور، سلفستر ستالون، والتُقطت له خلال فيلم «روكي».

ترامب استخدم صورة «روكي» ليبدو بطلاً خارقاً



وبينما لم يرفق ترامب الصورة بأي تعليق، قال عدد من متابعي الرئيس الأمريكي عبر الموقع، إنها ترمز إلى أن «ترامب قادر على الخروج فائزاً في معركته السياسية مع الديمقراطيين».



وقال متابع لترامب بحساب يحمل اسم «جون أندروسكيفج»: «فلتتعامل سيدي الرئيس مع الديمقراطيين السلبيين.. يمكنك التعامل معهم بدون قفازين».



فيما قال حساب آخر باسم ليانا ديفيز: «لا يمكن أن أصف روح الدعابة التي تتمتع بها أيها الرئيس».



وتساءلت كريستي هاردي: «ما هذا؟ هل نشر ترامب هذه الصورة حقاً. إنه أمر محرج حقاً.. إنه لا يتمتع بروح الدعابة بالمرة، ولا أعرف كيف سمح لنفسه بنشر مثل هذه الصورة».



ولقيت الصورة نحو 49 ألف تفاعل من متابعي ترامب على صفحته، ونحو 16 ألف مشاركة حتى الساعة (17:40 بتوقيت غرينتش).



تحقيقات بهدف عزل ترامب



ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيق ضد أحد خصومه السياسيين.



ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية، في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «يهتم» بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.



ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غاز بوريسما» الأوكرانية.



ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها «حملة مطاردة» ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

