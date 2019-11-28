كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون يابانيون، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين بعد ظهر اليوم الخميس، وأكد وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أن الصواريخ أُطلقت من الجزء الشرقي من كوريا الشمالية في حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت اليابان.

وأوضح تارو كونو: "نحن نقدر أنهم انطلقوا بسرعة 380 كيلومتراً ووصلوا إلى ارتفاع 100 كيلومتر قبل الهبوط في بحر اليابان"، حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية.

كما انتقد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي عملية الإطلاق، وقال: "إن إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية يمثل تحديًا خطيرًا لليابان وللمجتمع الدولي".

وأشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية، إلى أنه قدم احتجاجًا إلى بيونج يانج من خلال سفارتها في بكين.

وأجرت كوريا الشمالية، الآن 13 تجربة صاروخية منذ مايو. يأتي إطلاق اليوم الخميس، بعد أقل من أسبوع من قرار كوريا الجنوبية الإبقاء على اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

يأتي الإطلاق أيضًا، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين الشمال والولايات المتحدة.

وكما جاء بهيئة الإذاعة، يريد الشمال من الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على البلاد قبل تفكيك برنامجها النووي. لكن واشنطن تريد أن تعمل بيونغ يانغ أولاً.

وقد أعلن مكتب هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة مجهولة الهوية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

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وكما أوردت الوكالة، فإن الجيش الكوري الجنوبي يجري بالفعل تحليل البيانات.

كما أبلغ جهاز الأمن البحري الياباني عن صاروخ أطلقته كوريا الشمالية، وقال، إن هذا هو بالفعل الإطلاق الثاني عشر من هذا النوع منذ مايو.

في أواخر شهر أكتوبر، صرح رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بأن بيونج يانج أطلقت جسمين محددين باتجاه بحر اليابان.

جدير بالذكر، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، زار يوم الاثنين 25 نوفمبر، وحدة عسكرية في جزيرة تشانجرين الواقعة شمال الحدود البحرية الغربية مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال كيم خلال زيارته: "يُعد الإعداد السياسي والأيديولوجي الشامل، بالإضافة إلى المادية والتقنية، أمرًا ضروريًا ... يجب أن تكون التدريبات قريبة من ظروف القتال الحقيقية. حتى نتمكن من الاستعداد لأي عملية أو مهمة عسكرية"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأجرت القوات الكورية الشمالية تدريبات بالمدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية بأمر من الزعيم كيم جونغ أون، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين، مما أدى إلى توبيخ فوري من الجنوب وسط المحادثات النووية المتوقفة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن إطلاق النار وقع اثناء تفقد كيم وحدة عسكرية في جزيرة تشانرين قبالة الساحل الغربي.

كانت هذه أول رحلة يقوم بها كيم إلى وحدة عسكرية في الخطوط الأمامية منذ أن دخل في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي. تتوقف المفاوضات النووية إلى حد كبير الآن مع تصعيد كوريا الشمالية للضغط على واشنطن لرفع العقوبات الدولية والتخلي عن السياسات العدائية تجاه كوريا الشمالية.