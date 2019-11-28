كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران نالت الجزاء.. تدخلت في شؤون العراقيين فأحرقو قنصليتها في النجف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة النجف العراقية، أجواء متوترة منذ إحراق القنصلية الإيرانية، حيث أشعل عدد من المتظاهرين العراقيين النيران في الجدار الخارجي للقنصلية الإيرانية، ما دفع الشرطة المحلية إلى إعلان حظر التجول.

انتشار للقوات العراقية

وأعلنت قوات الأمن العراقية، انتشارها بكثافة في مدينة النجف، وذلك بعد ساعات من إحراق عدد من المحتجين للقنصلية الإيرانية أمس الأربعاء.

وقطع المحتجون طريق المدينة، وطريق كربلاء، ونفق العسكريين عبر حرق الإطارات.

وأعلن أصحاب المحلات التجارية في إضراباً كبيراً اليوم، حيث قرروا إغلاق محلاتهم تحت شعار "سحب الثقة عن الحكومة والأحزاب".

تدخلات إيرانية في شؤون العراق

وأحرق المتحجون العراقيون، القنصلية الإيرانية، بعد محاصرتها ردًا على تدخلا من طهران في شؤون بلدهم ومنعها لأي عملية تغيير سياسي قد تطال حلفائها في الحكم.

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إصابة نحو 100 متظاهر

وأعلنت مصادر طبية عراقية، إصابة نحو 100 متظاهر قرب القنصلية خلال مواجهات مع قوات الأمن، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.

حصار القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء

والواقعة تكرار لما حدث في مطلع نوفمبر الجاري، حيث حاصر متظاهرون عراقيون مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة، وحاولوا إحراقها، بسبب "وقوف إيران خلف النظام السياسي العراقي الفاسد".

كما حاول محتجون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم في المدينة، لكن وجود قوات الأمن حال دون ذلك.

ويشهد العراق منذ الأول من شهر أكتوبر أكبر موجة احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، وقد لقي أكثر من 300 محتج مصرعهم حتى الآن، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.